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Опубликована программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград»

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля. Опубликована программа фестиваля, сообщили организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Программа:

Арт-маркет пространство

13:00-22:00 — Презентация и open-talk (живые разговоры) с современными мастерами.

18:00 — Перформанс с художником в клетке. Вместе с художниками рисуем единую большую картину — принять участие может каждый гость праздника.

Винология

13:00-13:45 — Вводный инструктаж.

14:30-15:30 — Жизнь в розовом цвете: всё, что вы не знали или забыли о розовых винах. Вспоминаем и повторяем с Кариной Согоян.

16:30-17:30 — Винодельня «Темеринда». Новая точка на карте агротуризма. Лекция-дегустация от руководителя проекта Анны Шумаковой.

18:00-19:00 — Винный вояж.

Путешествие в винный мир с Надеждой Алексеевой

19:00-20:30 — Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино», 12 участников (12+).

Зона отдыха

13:00-22:00 — Работа шатра всех виноделен.

Пешеходный маршрут

18:00 — Студия циркового искусства «Псковский цирк».

19:00 — Танцующий оркестр «Стар/Бэнд/Шоу», Псков.

Нижний город

18:00-19:00 — Музыкальный проект Георгия Баландина, Псков.

20:00-21:00 — Кавер-группа «РадиоБэнд», Псков.

Верхний город

19:00-20:00 —Сольный музыкальный проект Ивана Федорова, Псков.

21:00-22:00 — Pavlova band.

Семейная площадка

13:00-19:00 — Научные мастер-классы и активности от Политехнического музея.

13:00-19:00 — Научные мастер-классы от проекта Эмпирика «Флаг России», «Светофор», «Индикаторы», «Металлы».

13:00-19:00 — Мастер-класс по робототехнике АНО ДПО «Компьютерная Академия ТОП», филиал Псков и мастер-класс «ЗО-моделирование» от проекта Эмпирика.

13:00-19:00 — Развлекательные программы, творческие мастер-классы и шоу от студии «Ананас».

13:00-19:00 — Игры и головоломки «Вудпарк» для всей семьи.

14:00 - 15:00 — Детский кукольный спектакль «Дядя Миша».

16:00-17:00 — Шоу дрессированных собак.

17:00 - 18:00 — Детский кукольный спектакль «Колобок».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове уже в четвёртый раз. В 2024 году мероприятие посетили более 100 тысяч человек. Гостей фестиваля традиционно будут ждать мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

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Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.