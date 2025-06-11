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Сцена / Фестивали

Опубликована программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград»

27.06.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля. Опубликована программа фестиваля, сообщили организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». 

Программа: 

Арт-маркет пространство

  • 13:00-22:00 — Презентация и open-talk (живые разговоры) с современными мастерами.
  • 18:00 — Перформанс с художником в клетке. Вместе с художниками рисуем единую большую картину — принять участие может каждый гость праздника.

Винология

  • 13:00-13:45 — Вводный инструктаж.
  • 14:30-15:30 — Жизнь в розовом цвете: всё, что вы не знали или забыли о розовых винах. Вспоминаем и повторяем с Кариной Согоян.
  • 16:30-17:30 — Винодельня «Темеринда». Новая точка на карте агротуризма. Лекция-дегустация от руководителя проекта Анны Шумаковой.
  • 18:00-19:00 — Винный вояж.

Путешествие в винный мир с Надеждой Алексеевой

  • 19:00-20:30 — Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино», 12 участников (12+).

Зона отдыха

  • 13:00-22:00 — Работа шатра всех виноделен.

Пешеходный маршрут

  • 18:00 — Студия циркового искусства «Псковский цирк».
  • 19:00 — Танцующий оркестр «Стар/Бэнд/Шоу», Псков.

Нижний город

  • 18:00-19:00 — Музыкальный проект Георгия Баландина, Псков.
  • 20:00-21:00 — Кавер-группа «РадиоБэнд», Псков.

Верхний город

  • 19:00-20:00 —Сольный музыкальный проект Ивана Федорова, Псков.
  • 21:00-22:00 — Pavlova band.

Семейная площадка

  • 13:00-19:00 — Научные мастер-классы и активности от Политехнического музея.
  • 13:00-19:00 — Научные мастер-классы от проекта Эмпирика «Флаг России», «Светофор», «Индикаторы», «Металлы».
  • 13:00-19:00 — Мастер-класс по робототехнике АНО ДПО «Компьютерная Академия ТОП», филиал Псков и мастер-класс «ЗО-моделирование» от проекта Эмпирика.
  • 13:00-19:00 — Развлекательные программы, творческие мастер-классы и шоу от студии «Ананас».
  • 13:00-19:00 — Игры и головоломки «Вудпарк» для всей семьи.
  • 14:00 - 15:00 — Детский кукольный спектакль «Дядя Миша».
  • 16:00-17:00 — Шоу дрессированных собак.
  • 17:00 - 18:00 — Детский кукольный спектакль «Колобок».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове уже в четвёртый раз. В 2024 году мероприятие посетили более 100 тысяч человек. Гостей фестиваля традиционно будут ждать мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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