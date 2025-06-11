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Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове

Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове сегодня, 27 июня, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

Фото здесь и далее: фестиваль «Виноград» / Telegram

«Друзья, наше вкусное путешествие уже началось, и сейчас — лучшее время присоединиться! Фестиваль "Виноград" — это море изысканных вин, авторских гастрономических сочетаний и атмосферного веселья. Ждём вас до 22:00. Успейте погрузиться в мир вкусов и ароматов», - сообщили организаторы.

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Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове уже в четвёртый раз. В 2024 году мероприятие посетили более 100 тысяч человек. Гостей фестиваля традиционно будут ждать мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

Программа на пятницу доступна по ссылке ниже.

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Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены, в том числе, безалкогольные напитки.