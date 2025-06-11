Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове сегодня, 27 июня, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.
Фото здесь и далее: фестиваль «Виноград» / Telegram
«Друзья, наше вкусное путешествие уже началось, и сейчас — лучшее время присоединиться! Фестиваль "Виноград" — это море изысканных вин, авторских гастрономических сочетаний и атмосферного веселья. Ждём вас до 22:00. Успейте погрузиться в мир вкусов и ароматов», - сообщили организаторы.
Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове уже в четвёртый раз. В 2024 году мероприятие посетили более 100 тысяч человек. Гостей фестиваля традиционно будут ждать мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.
Программа на пятницу доступна по ссылке ниже.