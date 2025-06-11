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28 виноделен соберутся на псковской ярмарке «Виноград», организованной при поддержке Россельхозбанка

Россельхозбанк поддержит крупнейшее эногастрономическое событие этого лета в Пскове — ярмарку «Виноград», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие состоится с 27 июня по 6 июля на территории Финского парка и парка Строителей. На фестивале пройдет дружеское соревнование двух фестивальных городов. «Верхний» и «Нижний» город, расположены в разных частях фестиваля. Каждый день города будут состязаться в кулинарном искусстве, тонкостях виноделия, музыкальном творчестве и праздничной атмосфере. Кто победил — решат гости по итогам интерактивного голосования.

На фестиваль приехали 28 виноделен Кубани, Крыма, Кавказа и Дона, которые представят более 50 брендов вина. Посетители смогут продегустировать российские вина, в паре с сырами, продукцией местных фермеров и блюдами локальной псковской кухни и найти свое любимое сочетание.

Образовательная программа фестиваля собрана в лектории «Винология». Напомним, это уникальная площадка, где ведущие эксперты отрасли рассказывают о российском вине, научных аспектах виноделия и культуре потребления.

С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, РСХБ активно участвует в развитии агропромышленного комплекса Псковской области. Вложения Псковского филиала Россельхозбанка в АПК региона с начала своей деятельности 2006 году составили почти 36,5 млрд рублей.

Организаторы: правительство Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт», администрация Пскова, Театрально-концертная дирекция Псковской области, АНО «Псковкреатив», ПРОМО «Равные возможности», Национальное агентство маркетинга российского вина (НАМ «Российского вина!»). При поддержке Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены, в том числе, безалкогольные напитки.