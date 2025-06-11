Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится уже через 20 минут

Масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» начнется уже через 20 минут. Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.
Видео: Псковский музей-заповедник
«Через полчаса мы начинаем! Фестиваль "Довмонт Псковский" ждёт вас в Кремле!» - напомнили в музее.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».