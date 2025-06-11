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Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится уже через 20 минут

Масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» начнется уже через 20 минут. Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.

Видео: Псковский музей-заповедник

«Через полчаса мы начинаем! Фестиваль "Довмонт Псковский" ждёт вас в Кремле!» - напомнили в музее.

Программа главной сцены:

12:00 - открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции

14:30 - выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»

15:10 - мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены

16:00,17:00,19:30 - выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья)

16:30 - выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие»

17:30 - выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты

18:00 - акробатическое шоу и дефиле исторического костюма

20:00 - концерт фолк-рок группы «Тёрн»

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».