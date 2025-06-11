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Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота»

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». Публикуем программу кинособытия.

3 июля

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

12:00 «Студия в квадрате обстрела», режиссер Л. Шахт, 70’ 16+

13:30 «Жизнь-Кино», режиссер А. Аграфенин, А. Егоров, 44’ 12+

4 июля

Кинотеатр «Победа»

11:00 Программа «до 16 и старше», «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А.Борматов, 92’ 6+

12:45 Программа в честь года защитника Отечества. «Материнское поле», режиссер Г. Базаров, 81’

14:30 Программа научно-популярных фильмов.

«Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+

«Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44’ 18+

16:40 Международный конкурс

«За пределами пустошей», (Пакистан), режиссер А. Маджид, 98’

18:30 Программа «Киноклуб»

«Там, где танцуют стерхи», режиссер М. Лукачевский, 95’ 16+

20:20 Международный конкурс

«Сделка на границе», (Кыргызстан), режиссер Д. Ж. Рыскелди, 104’, Представляет актер Атай Омурбеков

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

17:30 Сбор гостей

18:00 Церемония открытия, Вход по приглашениям, Фильм открытия «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер Анджей Петрас, 98’ 6+

Кинотеатр «Смена» синий зал

11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Песнь о Маншук», режиссер М. Бегалин, 78’ 12+

Программа «до 16 и старше»

12:40 «Песня Сирин», режиссер Е. Турова, 85’ 6+

14:20 «Василиса и хранители времени», режиссер П. Лунгин, 90’ 12+

16:10 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’

18:30 Программа «Индия в Пскове» «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘

20:20 Спецсеанс «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘ 18+

Кинотеатр «Смена» красный зал

11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Ты не сирота», режиссер Ш. Аббасов, 80‘

12:40 Спецсеанс к 90-летию со дня рождения режиссера Виктора Трегубовича. «На войне как на войне», режиссер В. Трегубович, 90‘ 12+

14:30 Программа «Панорама» «Гора влюбленных», режиссер С. Юзеев, 100‘ 18+

16:30 Программа «В Фокусе - Швейцария» «Бонжур, Швейцария», режиссер П. Луизи, 88‘

18:00 Программа «Хранители памяти» «Верные», режиссер Н. Гугуева, 70‘, 12+

19:40 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120‘ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

12:00 Выставка «И фильмы ковали Победу!»

12:30 Творческая встреча с Анджеем Петрасом «Работа режиссера с композитором на фильме "Огниво против волшебной скважины"», 60‘

13:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

15:20 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

17:40 Программа «Хранители памяти» «Хранитель форта «Красная Горка»», режиссер Е. Бернова, 42‘18+



Малый зал

14:00 Документальные фильмы ГТРК Псков «Особо важные задания», режиссер Д. Шерстнёв, 42‘ 12+

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа научно-популярных фильмов 12:00 «Иная реальность», режиссер Т. Канаева, 62’ 13:15 «Петр Козлов. Путь к сердцу Азии», режиссер Н. Макаров, 60’ 18+ 14:30 «Ледовые капитаны», режиссер П. Фаттахутдинов, 51’ 12+



Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 Программа «Индия в Пскове»

«Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+

5 июля

Кинотеатр «Победа»

10:30 Программа «Хранители памяти» «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+

Международный конкурс 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘ 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘



Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Программа «Псков на экране» 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+ 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+ 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘



Кинотеатр «Смена» синий зал

Программа «до 16 и старше» 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+ 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’ 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+

Программа «Хранители памяти»

15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+

«Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’ 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова

19:00 Программа «Индия в Пскове»

«Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’

Кинотеатр «Смена» красный зал

10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

12:20 Программа в честь года защитника Отечества

«На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+

14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»

«Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+

16:40 Спецсеанс

«Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер

18:30 Программа «Индия в Пскове»

«Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+

21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’

13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов

13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным

16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ

Малый зал

12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков

«Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+

13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+

«Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»

«Клуб оранжевых сердец»

«Последний доктор»

15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа научно-популярных фильмов

12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+

13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+

14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+

23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

6 июля

Кинотеатр «Победа»

11:30 Международный конкурс

«Земмельвейс» (Венгрия), режиссер Л. Колтаи, 127’

14:00 Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева. «Полосатый рейс», режиссер В. Фетин,87’ 12+ Представляет кинорежиссер Дмитрий Месхиев

16:00 Программа «Псков на экране»

«Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘ 16+

Международный конкурс

18:00 «Сделка на границе» (Кыргызстан), режиссер Д. Жапар Рыскелди, 104’

20:00 «За пределами пустошей» (Пакистан), А. Маджид, 98’

21:40 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115’ 18+

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

16:30 Сбор гостей

17:00 Церемония награждения. Вход по приглашениям.

Фильм закрытия фестиваля

Кинотеатр «Смена» синий зал

Программа «до 16 и старше»

11:00 «Отряд светлячков», режиссер С. Мареев, 116’ 12+

13:30 «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А. Борматов, 92’ 6+

15:20 Фильм открытия фестиваля: «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер А. Петрас, 90’ 6+, Представляет творческая группа

17:30 Программа «КиноКлуб»

«Ровесник», режиссер Ф. Кудрявцев, 90’ 18+

19:15 Программа «В Фокусе - Швейцария»

«Теория всего» (Швейцария), режиссер Т. Крёгер,118’ 18+

21:30 Программа «КиноКлуб»

«Последняя цена», режиссер Н. Гармелиа, 105’ 18+

Кинотеатр «Смена» красный зал

11:00 Программа «Панорама»

«Последний теплоход», режиссер И. Желтяков, 100’ 16+

Спецсеансы

13:00 «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘

15:00 «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘ 12+ Представляет продюсер Р. Ф. Давлетьяров

Программа «Панорама»

17:10 «Черный камень», режиссер В. Петров, 65‘ 16+

18:30 «Счастливый билетик», режиссер А. Мышкин, 54‘ 12+

19:40 «Меня зовут Любовь», режиссер В. Макаров, 95’ 16+

21:20 Программа «Индия в Пскове»

«Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

Программа «Хранители памяти»

12:00 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56‘ 12+, «Блокадная дорога через залив», режиссер М. Якубсон, 52‘, 16+

12:30 Творческая встреча с Ильей Казанковым

14:10 «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+

Малый зал

12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков

«Без острова мне никак», 31‘ 12+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.

23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.

Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копыто.

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей