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Сцена / Фестивали

Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота»

01.07.2025 10:58|ПсковКомментариев: 0

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». Публикуем программу кинособытия. 

3 июля

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

  • 12:00 «Студия в квадрате обстрела», режиссер Л. Шахт, 70’ 16+
  • 13:30 «Жизнь-Кино», режиссер А. Аграфенин, А. Егоров, 44’ 12+

4 июля

Кинотеатр «Победа»

  • 11:00 Программа «до 16 и старше», «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А.Борматов, 92’ 6+
  • 12:45 Программа в честь года защитника Отечества. «Материнское поле», режиссер Г. Базаров, 81’
  • 14:30 Программа научно-популярных фильмов.
  • «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+
  • «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44’ 18+
  • 16:40 Международный конкурс
  • «За пределами пустошей», (Пакистан), режиссер А. Маджид, 98’
  • 18:30 Программа «Киноклуб»
  • «Там, где танцуют стерхи», режиссер М. Лукачевский, 95’ 16+
  • 20:20 Международный конкурс
  • «Сделка на границе», (Кыргызстан), режиссер Д. Ж. Рыскелди, 104’, Представляет актер Атай Омурбеков

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

  • 17:30 Сбор гостей
  • 18:00 Церемония открытия, Вход по приглашениям,  Фильм открытия «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер Анджей Петрас, 98’ 6+

Кинотеатр «Смена» синий зал

  • 11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Песнь о Маншук», режиссер М. Бегалин, 78’ 12+
  • Программа «до 16 и старше»
  • 12:40 «Песня Сирин», режиссер Е. Турова, 85’ 6+
  • 14:20 «Василиса и хранители времени», режиссер П. Лунгин, 90’ 12+
  • 16:10 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
  • 18:30 Программа «Индия в Пскове» «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘
  • 20:20 Спецсеанс «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘ 18+

Кинотеатр «Смена» красный зал

  • 11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Ты не сирота», режиссер Ш. Аббасов, 80‘
  • 12:40 Спецсеанс к 90-летию со дня рождения режиссера Виктора Трегубовича. «На войне как на войне», режиссер В. Трегубович, 90‘ 12+
  • 14:30 Программа «Панорама» «Гора влюбленных», режиссер С. Юзеев, 100‘ 18+
  • 16:30 Программа «В Фокусе - Швейцария»
    • «Бонжур, Швейцария», режиссер П. Луизи, 88‘
  • 18:00 Программа «Хранители памяти»
    • «Верные», режиссер Н. Гугуева, 70‘, 12+
  • 19:40 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120‘ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

  • 12:00 Выставка «И фильмы ковали Победу!»
  • 12:30 Творческая встреча с Анджеем Петрасом «Работа режиссера с композитором на фильме "Огниво против волшебной скважины"», 60‘
  • 13:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
  • 15:20 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова
  • 17:40 Программа «Хранители памяти»
    • «Хранитель форта «Красная Горка»», режиссер Е. Бернова, 42‘18+

Малый зал

  • 14:00 Документальные фильмы ГТРК Псков «Особо важные задания», режиссер Д. Шерстнёв, 42‘ 12+

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

  • Программа научно-популярных фильмов
    • 12:00 «Иная реальность», режиссер Т. Канаева, 62’
    • 13:15 «Петр Козлов. Путь к сердцу Азии», режиссер Н. Макаров, 60’ 18+
    • 14:30 «Ледовые капитаны», режиссер П. Фаттахутдинов, 51’ 12+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 Программа «Индия в Пскове»

  • «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+

5 июля

Кинотеатр «Победа»

  • 10:30 Программа «Хранители памяти»
    • «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
  • Международный конкурс
    • 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘
    • 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер
    • 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер
    • 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер
    • 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

  • Программа «Псков на экране»
    • 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+
    • 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+
    • 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘

Кинотеатр «Смена» синий зал

  • Программа «до 16 и старше»
    • 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+
    • 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’
    • 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+
  • Программа «Хранители памяти»
  • 15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+
  • «Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’
    • 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой
    • «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова
  • 19:00 Программа «Индия в Пскове»
  • «Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’

Кинотеатр «Смена» красный зал

  • 10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
  • 12:20 Программа в честь года защитника Отечества
  • «На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+
  • 14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»
  • «Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+
  • 16:40 Спецсеанс
  • «Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер
  • 18:30 Программа «Индия в Пскове»
  • «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+
  • 21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

  • 11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
  • 13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов
  • 13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным
  • 16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ

Малый зал

  • 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
  • «Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+
  • 13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+
  • «Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»
  • «Клуб оранжевых сердец»
  • «Последний доктор»
  • 15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

  • Программа научно-популярных фильмов
  • 12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+
  • 13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+
  • 14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

  • 21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+
  • 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

6 июля

Кинотеатр «Победа»

  • 11:30 Международный конкурс
  • «Земмельвейс» (Венгрия), режиссер Л. Колтаи, 127’
  • 14:00 Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева.
    • «Полосатый рейс», режиссер В. Фетин,87’ 12+ Представляет кинорежиссер Дмитрий Месхиев
  • 16:00 Программа «Псков на экране»
  • «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘ 16+
  • Международный конкурс
  • 18:00 «Сделка на границе» (Кыргызстан), режиссер Д. Жапар Рыскелди, 104’
  • 20:00 «За пределами пустошей» (Пакистан), А. Маджид, 98’
  • 21:40 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115’ 18+

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

  • 16:30 Сбор гостей
  • 17:00 Церемония награждения. Вход по приглашениям.
  • Фильм закрытия фестиваля

Кинотеатр «Смена» синий зал

  • Программа «до 16 и старше»
  • 11:00 «Отряд светлячков», режиссер С. Мареев, 116’ 12+
  • 13:30 «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А. Борматов, 92’ 6+
  • 15:20 Фильм открытия фестиваля: «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер А. Петрас, 90’ 6+, Представляет творческая группа
  • 17:30 Программа «КиноКлуб»
  • «Ровесник», режиссер Ф. Кудрявцев, 90’ 18+
  • 19:15 Программа «В Фокусе - Швейцария»
  • «Теория всего» (Швейцария), режиссер Т. Крёгер,118’ 18+
  • 21:30 Программа «КиноКлуб»
  • «Последняя цена», режиссер Н. Гармелиа, 105’ 18+

Кинотеатр «Смена» красный зал

  • 11:00 Программа «Панорама»
  • «Последний теплоход», режиссер И. Желтяков, 100’ 16+
  • Спецсеансы
  • 13:00 «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘
  • 15:00 «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘ 12+ Представляет продюсер Р. Ф. Давлетьяров
  • Программа «Панорама»
  • 17:10 «Черный камень», режиссер В. Петров, 65‘ 16+
  • 18:30 «Счастливый билетик», режиссер А. Мышкин, 54‘ 12+
  • 19:40 «Меня зовут Любовь», режиссер В. Макаров, 95’ 16+
  • 21:20 Программа «Индия в Пскове»
  • «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

  • Программа «Хранители памяти»
  • 12:00 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56‘ 12+, «Блокадная дорога через залив», режиссер М. Якубсон, 52‘, 16+
  • 12:30 Творческая встреча с Ильей Казанковым
  • 14:10 «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+

Малый зал

  • 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
  • «Без острова мне никак», 31‘ 12+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

  • 21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.
  • 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.

Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копыто.

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 4 по 6 июля.  За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей  

Источник: Псковская Лента Новостей
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13.06.2025, 10:000 Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня 13.06.2025, 09:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» 12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок»
12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 13:190 Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске 12.06.2025, 09:200 В Псковском кремле прозвучит композиция к 100-летию со дня кончины святителя Тихона 11.06.2025, 21:200 Коллектив из Петропавловска-Камчатского примет участие во Всероссийском хоровом фестивале в Пскове
11.06.2025, 19:200 Органные концерты Народного артиста РФ Владимира Хомякова пройдут в Печорах 11.06.2025, 18:200 Провести День России в Изборске предлагают псковичам и гостям региона 11.06.2025, 12:430 На концерт органной музыки «Звук. Тёмные искры» приглашают псковичей 15 июня 11.06.2025, 12:240 Более 22 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в дни Пушкинского праздника-2025
11.06.2025, 10:300 Фильмы из семи стран войдут в программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 10.06.2025, 16:300 Ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия выступит в Пскове 14 июня 10.06.2025, 13:250 Фестиваль реконструкции «Железный град» пройдет в августе в Изборской крепости 10.06.2025, 12:390 Фестиваль «Исаборг» отличается подлинностью и настоящей правдой — Наталия Дубровская
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