Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота»

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». Публикуем программу кинособытия.
3 июля
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
- 12:00 «Студия в квадрате обстрела», режиссер Л. Шахт, 70’ 16+
- 13:30 «Жизнь-Кино», режиссер А. Аграфенин, А. Егоров, 44’ 12+
4 июля
Кинотеатр «Победа»
- 11:00 Программа «до 16 и старше», «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А.Борматов, 92’ 6+
- 12:45 Программа в честь года защитника Отечества. «Материнское поле», режиссер Г. Базаров, 81’
- 14:30 Программа научно-популярных фильмов.
- «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+
- «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44’ 18+
- 16:40 Международный конкурс
- «За пределами пустошей», (Пакистан), режиссер А. Маджид, 98’
- 18:30 Программа «Киноклуб»
- «Там, где танцуют стерхи», режиссер М. Лукачевский, 95’ 16+
- 20:20 Международный конкурс
- «Сделка на границе», (Кыргызстан), режиссер Д. Ж. Рыскелди, 104’, Представляет актер Атай Омурбеков
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
- 17:30 Сбор гостей
- 18:00 Церемония открытия, Вход по приглашениям, Фильм открытия «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер Анджей Петрас, 98’ 6+
Кинотеатр «Смена» синий зал
- 11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Песнь о Маншук», режиссер М. Бегалин, 78’ 12+
- Программа «до 16 и старше»
- 12:40 «Песня Сирин», режиссер Е. Турова, 85’ 6+
- 14:20 «Василиса и хранители времени», режиссер П. Лунгин, 90’ 12+
- 16:10 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
- 18:30 Программа «Индия в Пскове» «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘
- 20:20 Спецсеанс «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘ 18+
Кинотеатр «Смена» красный зал
- 11:00 Программа в честь года защитника Отечества «Ты не сирота», режиссер Ш. Аббасов, 80‘
- 12:40 Спецсеанс к 90-летию со дня рождения режиссера Виктора Трегубовича. «На войне как на войне», режиссер В. Трегубович, 90‘ 12+
- 14:30 Программа «Панорама» «Гора влюбленных», режиссер С. Юзеев, 100‘ 18+
- 16:30 Программа «В Фокусе - Швейцария»
- «Бонжур, Швейцария», режиссер П. Луизи, 88‘
- 18:00 Программа «Хранители памяти»
- «Верные», режиссер Н. Гугуева, 70‘, 12+
- 19:40 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120‘ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал
- 12:00 Выставка «И фильмы ковали Победу!»
- 12:30 Творческая встреча с Анджеем Петрасом «Работа режиссера с композитором на фильме "Огниво против волшебной скважины"», 60‘
- 13:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
- 15:20 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова
- 17:40 Программа «Хранители памяти»
- «Хранитель форта «Красная Горка»», режиссер Е. Бернова, 42‘18+
Малый зал
- 14:00 Документальные фильмы ГТРК Псков «Особо важные задания», режиссер Д. Шерстнёв, 42‘ 12+
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
- Программа научно-популярных фильмов
- 12:00 «Иная реальность», режиссер Т. Канаева, 62’
- 13:15 «Петр Козлов. Путь к сердцу Азии», режиссер Н. Макаров, 60’ 18+
- 14:30 «Ледовые капитаны», режиссер П. Фаттахутдинов, 51’ 12+
Палаты Постникова. Кино в «мешках»
21:00 Программа «Индия в Пскове»
- «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+
5 июля
Кинотеатр «Победа»
- 10:30 Программа «Хранители памяти»
- «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
- Международный конкурс
- 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘
- 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер
- 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер
- 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер
- 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
- Программа «Псков на экране»
- 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+
- 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+
- 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘
Кинотеатр «Смена» синий зал
- Программа «до 16 и старше»
- 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+
- 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’
- 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+
- Программа «Хранители памяти»
- 15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+
- «Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’
- 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой
- «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова
- 19:00 Программа «Индия в Пскове»
- «Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’
Кинотеатр «Смена» красный зал
- 10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
- 12:20 Программа в честь года защитника Отечества
- «На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+
- 14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»
- «Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+
- 16:40 Спецсеанс
- «Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер
- 18:30 Программа «Индия в Пскове»
- «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+
- 21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал
- 11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
- 13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов
- 13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным
- 16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ
Малый зал
- 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
- «Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+
- 13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+
- «Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»
- «Клуб оранжевых сердец»
- «Последний доктор»
- 15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
- Программа научно-популярных фильмов
- 12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+
- 13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+
- 14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+
Палаты Постникова. Кино в «мешках»
- 21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+
- 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова
6 июля
Кинотеатр «Победа»
- 11:30 Международный конкурс
- «Земмельвейс» (Венгрия), режиссер Л. Колтаи, 127’
- 14:00 Спецсеанс к 100-летию оператора Дмитрия Месхиева.
- «Полосатый рейс», режиссер В. Фетин,87’ 12+ Представляет кинорежиссер Дмитрий Месхиев
- 16:00 Программа «Псков на экране»
- «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘ 16+
- Международный конкурс
- 18:00 «Сделка на границе» (Кыргызстан), режиссер Д. Жапар Рыскелди, 104’
- 20:00 «За пределами пустошей» (Пакистан), А. Маджид, 98’
- 21:40 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115’ 18+
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
- 16:30 Сбор гостей
- 17:00 Церемония награждения. Вход по приглашениям.
- Фильм закрытия фестиваля
Кинотеатр «Смена» синий зал
- Программа «до 16 и старше»
- 11:00 «Отряд светлячков», режиссер С. Мареев, 116’ 12+
- 13:30 «Пираты Галактики Барракуда», режиссер А. Борматов, 92’ 6+
- 15:20 Фильм открытия фестиваля: «Огниво против Волшебной Скважины», режиссер А. Петрас, 90’ 6+, Представляет творческая группа
- 17:30 Программа «КиноКлуб»
- «Ровесник», режиссер Ф. Кудрявцев, 90’ 18+
- 19:15 Программа «В Фокусе - Швейцария»
- «Теория всего» (Швейцария), режиссер Т. Крёгер,118’ 18+
- 21:30 Программа «КиноКлуб»
- «Последняя цена», режиссер Н. Гармелиа, 105’ 18+
Кинотеатр «Смена» красный зал
- 11:00 Программа «Панорама»
- «Последний теплоход», режиссер И. Желтяков, 100’ 16+
- Спецсеансы
- 13:00 «Игра», режиссер П. Фазакаш, 102‘
- 15:00 «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘ 12+ Представляет продюсер Р. Ф. Давлетьяров
- Программа «Панорама»
- 17:10 «Черный камень», режиссер В. Петров, 65‘ 16+
- 18:30 «Счастливый билетик», режиссер А. Мышкин, 54‘ 12+
- 19:40 «Меня зовут Любовь», режиссер В. Макаров, 95’ 16+
- 21:20 Программа «Индия в Пскове»
- «Смертельный яд», режиссер Рандип Джа, 97‘
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал
- Программа «Хранители памяти»
- 12:00 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56‘ 12+, «Блокадная дорога через залив», режиссер М. Якубсон, 52‘, 16+
- 12:30 Творческая встреча с Ильей Казанковым
- 14:10 «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
Малый зал
- 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
- «Без острова мне никак», 31‘ 12+
Палаты Постникова. Кино в «мешках»
- 21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.
- 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов, сеанс №2, 120 минут.
Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копыто.
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей