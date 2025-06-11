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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором фестиваля «Добрый рок»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о том, как и где в этом году пройдет рок-фестиваль «Добрый рок-2025». Какие группы выступят в рамках трехдневной музыкальной программы, и какие активности для детей и взрослых приготовили организаторы? Как обустроена гостевая зона, парковки и будет ли на территории фестиваля работать фастфуд?

Мероприятие проходит при информационной поддержке ПЛН.

Трансляция завершена