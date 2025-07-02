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В Псковском кремле состоится II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль

05.07.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

В рамках проекта «Без корней и трава не растет» под одноимённым названием 5 июля в Пскове на территории Псковского кремля состоится II межрегиональный семейный фольклорный фестиваль, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Организаторы подчеркнули, дата проведения приурочена к православному празднику — Дню святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага, своей жизнью отразивших духовные ценности и идеалы Руси.

Фестиваль направлен на возрождение положительных примеров опыта воспитания на основе сохранения традиционного семейного уклада в народной культуре, на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, взаимодействие детей и взрослых в вопросах возрождения и сохранения народных традиций и устоев.

В программе фестиваля:

  • 13:30 — Молебен на начало всякого доброго дела;
  • 14:00 — ОТКРЫТИЕ II Межрегионального семейного фольклорного фестиваля «Без корней и трава не растет»,
  • концерт фольклорных коллективов, награждение участников фестиваля;
  • 17:00 — Закрытие фестиваля общим хороводом; 18:00 — Вечёрка.


II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль реализуется в рамках проекта «БЕЗ КОРНЕЙ И ТРАВА НЕ РАСТЁТ» АНО Социально-культурным центром «Троицкий» с участием АНО ЦСТНКиСЦ «ЧудоМир».

Источник: Псковская Лента Новостей
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