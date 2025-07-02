В Псковском кремле состоится II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль

В рамках проекта «Без корней и трава не растет» под одноимённым названием 5 июля в Пскове на территории Псковского кремля состоится II межрегиональный семейный фольклорный фестиваль, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Организаторы подчеркнули, дата проведения приурочена к православному празднику — Дню святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага, своей жизнью отразивших духовные ценности и идеалы Руси.
Фестиваль направлен на возрождение положительных примеров опыта воспитания на основе сохранения традиционного семейного уклада в народной культуре, на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, взаимодействие детей и взрослых в вопросах возрождения и сохранения народных традиций и устоев.
В программе фестиваля:
II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль реализуется в рамках проекта «БЕЗ КОРНЕЙ И ТРАВА НЕ РАСТЁТ» АНО Социально-культурным центром «Троицкий» с участием АНО ЦСТНКиСЦ «ЧудоМир».