Фильмы швейцарских режиссеров показали на кинофестивале «Западные ворота»

Программа «В фокусе – Швейцария» стартовала в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Гости фестиваля просмотрели картину режиссера Каталина Годроса «Когда поёт душа». Историческая драма посвящена эмансипации в Швейцарских Альпах в конце XIX века. Главная героиня, служанка Элси, мечтала заниматься музыкой и стать певицей, но в то время выбирать жизненный путь самостоятельно женщина не могла. Перед сеансом фильм представил ведущий программы «Окно в кино» Андрей Смирнов. Он отметил, что картину показывали во многих странах мира, но в российский кинопрокат драма «Когда поет душа» так и не попала.
«Сразу скажу: кино не развлекательное, оно историческое, непростое. Завтра пройдет третий швейцарский фильм. Я рекомендую к просмотру картину "Теория обо всем" – это нуарный триллер в лучших традициях Голливуда 50-х», – отметил Андрей Смирнов.
Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля.
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.