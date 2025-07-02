Сцена / Фестивали

Фильмы швейцарских режиссеров показали на кинофестивале «Западные ворота»

Программа «В фокусе – Швейцария» стартовала в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гости фестиваля просмотрели картину режиссера Каталина Годроса «Когда поёт душа». Историческая драма посвящена эмансипации в Швейцарских Альпах в конце XIX века. Главная героиня, служанка Элси, мечтала заниматься музыкой и стать певицей, но в то время выбирать жизненный путь самостоятельно женщина не могла. Перед сеансом фильм представил ведущий программы «Окно в кино» Андрей Смирнов. Он отметил, что картину показывали во многих странах мира, но в российский кинопрокат драма «Когда поет душа» так и не попала.

«Сразу скажу: кино не развлекательное, оно историческое, непростое. Завтра пройдет третий швейцарский фильм. Я рекомендую к просмотру картину "Теория обо всем" – это нуарный триллер в лучших традициях Голливуда 50-х», – отметил Андрей Смирнов.

Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.