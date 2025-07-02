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Завершился второй день фестиваля «Добрый рок» в Палкинском районе. ФОТО

Завершился второй день фестиваля «Добрый рок», который проходит в Палкинском районе с 4 по 6 июля.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Сегодня, 5 июля, в рамках фестиваля на сцене выступило 18 музыкальных групп.

Даже пасмурная погода не помешала выступить таким группам, как «Промокод53», «ТАМ-ТАМ», «Массив», Yellowstone, «Под небом», Lori! Lori!, «Немёд», «ТУ:БИ», «Пика», «Перамо», «Байкалова», «НЭП», «7 отличий», «ОБЕ-РЕК», «Йемен», Nagart, «Скворцы Степанова», «Потомучта».

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).

Подробнее об открытие фестиваля можно посмотреть ссылке ниже.