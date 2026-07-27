Псковский театр драмы за юбилейный сезон показал более 500 спектаклей

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина состоялся показ спектакля Радиона Букаева «Два капитана» по роману Вениамина Каверина, который завершил 120-й театральный сезон. Всего за творческий год театр показал 517 репертуарных спектаклей, 26 – гастрольных, а число зрителей возросло практически до рекордных 70-ти тысяч — на десять тысяч больше прошлого сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

«Каждый вечер мы видели аншлаги, а еще получили максимальный рейтинг, по оценкам наших зрителей, на Яндексе — 5.0. Всего труппа театра провела со зрителями 52 800 минут, а это — больше месяца!» — подчеркнули в коллективе.

В 120-м сезоне театр выпустил шесть премьер. В ознаменование юбилея Псковского театра драмы на большой сцене вышел спектакль режиссера Радиона Букаева «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. Это первое обращение театра к произведению знаменитого земляка за всю его историю. Репертуар малой сцены пополнила комедия Николая Коляды «Баба Шанель» в постановке Александра Суховского. В музыкальную афишу вошли две серии спектакля-концерта художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете…», посвященного музыке советского и российского кинематографа. «Маленький театр» предложил малышам провести «Один день в лесу» (режиссер Арина Юдинцева) и изучить подводный мир на спектакле «Океан» (режиссер Евгения Таныгина).

Торжественно Псковский театр драмы имени Александра Пушкина отметил свой 120-й день рождения. У малой сцены был открыт памятник псковскому скомороху, чье изображение найдено археологами в слое XVI века вблизи театра (автор эскиза — главный художник театра Александр Стройло).

На большой сцене также прошел юбилейный концерт «120 лет в обед». Масштабная театральная ретроспектива охватила историю Псковского театра драмы с момента его основания в 1906 году до сегодняшнего дня. Со сцены прозвучали поздравления от министра культуры России Ольги Любимовой, президента Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина и директора Александра Малича, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, председателя Союза театральных деятелей России, руководителя театра «Современник» и Театра Олега Табакова Владимира Машкова и художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, художественного руководителя Санкт-Петербургского театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктора Минкова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, министра культуры Псковской области Илианны Петровой и многих других.

Памятник псковскому скомороху — второй арт-объект, появившийся у здания Псковского театра драмы в этом сезоне. В честь 70-летия главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло была торжественно открыта Пушкинская арт-скамья по его эскизу у главного входа в театр.

Юбилейный год дал старт сотрудничеству двух старейших учреждений культуры региона — театра и музея (Псковский-музей заповедник в 2026 году празднует 150-летие). В рамках первого совместного проекта «Театр. Музыка. Музей» артисты труппы выступают для зрителей с концертами в Варлаамовской башне.

Масштабным событием, организованным Псковским театром драмы в 120-м сезоне, стал I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Свои бэби-спектакли зрителям и членам жюри показали 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска, Элисты, Владимира, Кирова, Казани, Ханты-Мансийска. А по итогам режиссерской лаборатории было создано три эскиза спектаклей для малышей, два из них были доработаны и уже вошли в репертуар. Событие прошло при поддержке Министерства культуры РФ и генерального партнера фестиваля — Псковского регионального отделения организации «Деловая Россия». Театр надеется провести фестиваль снова.

Сам же Псковский театр драмы участвовал в XXIX Международном фестивале театральных искусств имени Ф.М. Достоевского (Великий Новгород) со спектаклем Гульназ Балпеисовой «Маленькие трагедии», в феврале провел гастроли в Санкт-Петербурге со спектаклями Антона Федорова «Морфий» (показ на Новой сцене Александринского театра) и Петра Шерешевского «Ревизор» (показ на сцене Театра им. Ленсовета); провел масштабные «Большие гастроли» в Республике Алтай на сцене Национального театра им. П. Кучияка (спектакли «Глядя в небеса…» Дмитрия Месхиева, «Ревизор» Петра Шерешевского, «Пигмалион» Дамира Салимзянова, «Метель» Алессандры Джунтини, «Год Жирафа» и «Большое космическое путешествие» Александры Ловянниковой) и Москве на сцене Театра на Таганке (спектакли «Битва жизни» Андрея Гончарова, «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой, «Зойкина квартира» Сергея Потапова, «Каинова печать» Тимура Кулова и «Лягушки» Никиты Кобелева). Важно вспомнить значимое событие московских гастролей: спектакль «Лягушки» впервые посетил автор романа — всемирно известный китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь.

На своей сцене Псковский театр драмы помимо коллективов-участников «Кроха-феста» принял Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, московский театр «Около дома Станиславского» и московский Театр на Таганке.

В 120-м сезоне театр запустил два новых культурных проекта — киноклуб с Дмитрием Месхиевым «Театр — это не кино» и творческие встречи с артистами «Театр — это встреча» (первым гостем стал Максим Митяшин). Оба события вызвали большой интерес у зрителей и найдут продолжение в новом творческом году, отметили в пресс-службе.

Юбилейный 10-й сезон провела и детская театральная мастерская «Гвозди», отметив это событие премьерой новой версии спектакля «Не спать!» в постановке педагогов Александра Суховского и Людмилы Масленниковой. На одну сцену с новичками вышли и выпускники мастерской — молодые артисты труппы Псковского театра драмы Ульяна Гноевая, Олег Григорьев и Александр Петровский.

В продолжение темы интереса молодых людей к театральному искусству стоит отметить, что 6 612 билетов в этом году приобрели по «Пушкинской карте».

В юбилейном сезоне труппу театра пополнили актеры Григорий Бессонов, Олег Григорьев, Рената Отрутько.

В честь 120-летия Пушкинского театра сотрудники были отмечены федеральными и региональными наградами за вклад в развитие театрального искусства, сохранение и приумножение театральных традиций, многолетний добросовестный труд, высокое исполнительское мастерство, профессионализм. Коллектив Псковского театра драмы удостоен почетной грамоты губернатора Псковской области. Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, арт-директор Андрей Пронин и артист Андрей Кузин награждены благодарностями комитета Госдумы по культуре. Благодарственными письмами депутата Государственной Думы Александра Козловского награждены артисты Камиль Хардин, Максим Митяшин, Наталья Петрова. Почетные грамоты губернатора Псковской области получили артисты Александр Овчаренко, Максим Плеханов и Дарья Чураева, Благодарственные письма правительства Псковской области — артист Денис Кугай и арт-директор театра Андрей Пронин. Наград регионального парламента удостоены представители административного звена и техническим специалистам театра.

Больше полутора тысяч билетов в этом творческом году было реализовано благотворительно — театр передал их семьям участников СВО, в том числе на свои показы на гастролях. Кроме того, несколько мероприятий театр провел для Центра лечебной педагогики, а также стал соорганизатором инклюзивного фестиваля «Взгляды. Искусство преодоления» в Пскове.

По-прежнему высокой остается туристическая привлекательность Псковской драмы. Во-первых, большим интересом пользуются спектакли театра, представляемые на фестивалях и гастролях, во-вторых, фиксируется посещение театра гостями и из Москвы и Петербурга, и из Северо-Западного региона, и из более отдаленных точек. Об этом свидетельствует и статистика посещений сайта театра: так, за последний год были зарегистрированы 162 тысячи визитов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 131 тысяча визитов из Москвы и области (на 7 тысяч больше, чем год назад). А всего на главную страницу сайта за год кликнули 1,3 миллиона раз.

«Псковский театр драмы сердечно благодарит своих зрителей за интерес и приглашает на спектакли нового 121-го сезона, который откроется 18 сентября спектаклем "Маленькие трагедии"», — подчеркнули в коллективе.

Театральная касса не будет работать с 30 июля по 26 августа.