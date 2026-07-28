 
Культура

Завершается воссоздание исторической ограды возле здания бывшей Духовной семинарии в Пскове

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Воссоздание исторической ограды возле здания бывшей Духовной семинарии в Пскове близится к завершению. В приведенных в порядок помещениях разместится учебное заведение – кадетский корпус, сообщили в официальном канале Псковской области в Мах. 

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Проект реставрации памятника архитектуры выполнен по заказу АНО «Возрождение».

Размещение спальных помещений для учащихся предусмотрено в западном корпусе, который исторически использовался как спальня. Столовая и кухня будут располагаться на месте существовавших ранее, в южном корпусе. По проекту предусмотрено восстановление домовой церкви Трех Святителей в составе культурного пространства.

Проект реставрации и приспособления здания бывшей Духовной семинарии в Пскове, в котором учился, преподавал и принял постриг будуший Патриарх Тихон Беллавин, согласован на методсовете в Министерстве культуры РФ.

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