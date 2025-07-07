Сцена / Фестивали

Дмитрий Мельников: Рок — один из самых популярных жанров музыки среди псковичей

Рок — один из самых популярных жанров музыки среди псковичей, заявил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», председатель Псковского регионального отделения Российского детского фонда, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников, отвечая корреспонденту Псковской Ленты Новостей на вопрос о поддержке фестиваля «Добрый рок».

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«У завода "АВАР" второй год подряд удается поддерживать этот фестиваль и, на мой взгляд, рок - один из самых популярных жанров среди псковичей. Приезжает большой количество людей, и сама активность вокруг этого международного фестиваля способствует популярности Псковской области среди туристов, также это возможность для большого количества музыкантов подготовиться и заявить о себе», - рассказал Дмитрий Мельников.

Он рассказал, что фестиваль посетил в день открытия, 4 июля. «Раньше мне на нем побывать не удавалось. Было очень атмосферно, в субботу там работала программа "Детского фонда". Я считаю, что любые фестивали - это возможность для знакомств и общения оффлайн. Этого и стоит добиваться подобными мероприятиями - расширения круга общения наших сограждан», - подытожил Дмитрий Мельников.

Напомним, «Добрый рок» прошел в Палкинском районе с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).