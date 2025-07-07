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Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдет в деревне Холматка 20 июля

20 июля жители и гости деревни Холматка Островского района смогут стать свидетелями грандиозного события — масштабного военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», организованного в рамках проекта «На нашей улице Победа». Это уникальная возможность перенестись во времена Великой Отечественной войны и ощутить атмосферу тех героических лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Воссоздание ожесточенных сражений периода 1941–1945 гг., включая оборону и прорыв знаменитой линии «Пантера» и партизанское сопротивление. В боях примут участие более 300 реконструкторов, десятки единиц исторической боевой и игровой техники, зрители увидят настоящие образцы военной техники тех лет, а эффектные сцены сражений будут дополнены профессионально подготовленными взрывами и огненными вспышками. Помимо военных реконструкций, посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Кроме впечатляющих зрелищных мероприятий, гости смогут насладится культурной программой - выступлением Эстрадно-джазового оркестра Псковской области и других музыкальных коллективов Псковской области с программой «Когда мы были на войне».

Приглашаем всех окунуться в атмосферу исторического события и почувствовать дух победы вместе с фестивалем «Островский рубеж».

Фестиваль пройдёт 20 июля в деревне Холматка Островского района, Псковской области. Начало в 11:00.

Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Организаторы - Правительство Псковской области, ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник», ПРОМО «Равные возможности», ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».