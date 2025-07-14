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Особенности устройства пункта управления батальоном узнают гости фестиваля «Островский рубеж»

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Штаб батальона расположится на военно-историческом фестивале «Островский рубеж», организованном в рамках проекта «На нашей улице — Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: ТКД

Посетители площадки получат возможность ознакомиться с особенностями устройства пункта управления батальоном. Гостям представят основные операции, выполняемые офицерами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), необходимые для эффективного командования.

Фестиваль состоится 20 июля, в деревне Холматка, Островский район, Псковская область. Начало в 11:00. Вход свободный.

Проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

С полной программой фестивале можете ознакомиться по ссылке ниже.