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В Пустошкинском районе Псковской области прошёл фестиваль «Место Силы»

В деревне Копылок Пустошкинского района прошёл фестиваль «Место Силы», посвящённый традиционной культуре и истории русского средневековья, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фотографии: министерство культуры Псковской области

Участники военно-исторического клуба «Служивый» воссоздали средневековые сражения, а гости смогли попробовать свои силы в стрельбе из лука и других состязаниях. Для детей были организованы игровые конкурсы, а на площадке «Средневековая кухня» угощали традиционными блюдами.

На ярмарке местные мастера продемонстрировали изделия ручной работы — керамику, вышивки, деревянную резьбу и многое другое. На площадке «Посадские мастера» все присутствующие смогли поучаствовать в мастер-классах по старинным ремеслам.



Концертную программу представили ансамбли «Рябинушка» (Пустошка), «Клюква» (Невель) и «Новоржевские скобари». Завершился фестиваль ритуалом зажигания священного костра и массовым хороводом.

Фестиваль прошел при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Министерства культуры Псковской области и Псковского областного центра народного творчества.