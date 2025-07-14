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Карта пляжного фестиваля «Псков молодой - 2025» доступна гостям

Организаторы опубликовали карту пляжного фестиваля «Псков молодой - 2025», который пройдет сегодня, 25 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Карта: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Традиционно в программе предусмотрены массовые мероприятия, которые понравятся взрослым и детям, а также новинки цифрового формата. На площадках Федерации фиджитал спорта Псковской области будет доступен лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы и компьютерные игры.

«Ждем всех с 15.00 на городском пляже. Будет жарко!» - напомнили организаторы.

Праздник состоится 25 июля с 15.00 до 22.00 на Городском пляже.