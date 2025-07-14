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Фестиваль красок ждет псковичей на первых выходных августа

Фестиваль красок пройдет в Пскове 2 и 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображение: «Псков – Фестиваль красок 2025» / «ВКонтакте»

В рамках фестиваля пройдет дискотека, которую проведет Руслан Райз — популярный молодежный артист из Петербурга.

«Нас ждут красочные залпы, активные конкурсы, в которых можно выиграть краску и весело провести время», — отметили организаторы.

Также организаторами было подготовлено полтонны краски для праздника.

«Краска натуральная и легко отстирывается, но лучше быть в белом — там будет ярче смотреться краска», — заключили представители фестиваля.

Начало праздника в 15:00 в Дендропарке. Вход свободный. 6+.