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Панк-группа «Йорш» выступит на псковском фестивале «Добрый рок» в год своего 20-летия

На фестивале «Добрый рок-2026» выступит один из хедлайнеров современной отечественной панк-рок-сцены - группа «Йорш», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

В этом году группа «Йорш» празднует свое 20-летие. Коллектив прошёл путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны и победителя премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Треки команды, которые слушают и поют как на кухнях, во дворах и в заводских цехах, так и в караоке, загородных особняках и солидных кабинетах, уже давно заслужили статус по-настоящему народных, отметил Андрей Семенов.

Поздравить группу с юбилеем можно на фестивале «Добрый рок-2026», который пройдет в Палкинском районе с 3 по 5 июля 2026 года.

Подробнее — в группе фестиваля, Telegram-канале и официальном сайте.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).