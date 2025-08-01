Мастер-классы и выставка вооружения ждут гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

На фестивале «Александрова дорога» в деревне Самолва Гдовского района будут работать различные интерактивные площадки. Об этом сообщил заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Александр Бойчук в программе «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Традиционно гостей ждет площадка с требушетом, которая пользовалась популярность среди гостей фестиваля в прошлом году. Также среди площадок лучный тир, спортивный меч, мастер-класс по кольчуге и средневековому танцу. Вместе с инструкторами и большим количество людей гости смогут станцевать средневековые танцы.
На выставке вооружения и доспехов будут представлены мечи, копья и другое оружие Руси и Европы. Все желающие смогут примерить доспехи. Посетители фестиваля узнают о настольных играх Средневековья, о кожаных вещах того времени, о средневековой письменности. Научный сотрудник Псковского музея-заповедника расскажет гостям про то, как на Руси делаются таблички для письменности. Еще одна площадка - мастер-класс по работе с костью.
Все площадки гости смогут посетить бесплатно.
Напомним, что фестиваль «Александрова дорога» состоится 9 августа. Начало мероприятия – в 11:00.