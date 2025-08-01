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Мастер-классы и выставка вооружения ждут гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

На фестивале «Александрова дорога» в деревне Самолва Гдовского района будут работать различные интерактивные площадки. Об этом сообщил заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Александр Бойчук в программе «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Традиционно гостей ждет площадка с требушетом, которая пользовалась популярность среди гостей фестиваля в прошлом году. Также среди площадок лучный тир, спортивный меч, мастер-класс по кольчуге и средневековому танцу. Вместе с инструкторами и большим количество людей гости смогут станцевать средневековые танцы.

«Концерт будет проходить одновременно с мастер-классом. Вы сможете не только послушать средневековую музыку, но и потанцевать под нее. Вы и танцуете, и слушаете, и получаете удовольствие», - отметил руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

На выставке вооружения и доспехов будут представлены мечи, копья и другое оружие Руси и Европы. Все желающие смогут примерить доспехи. Посетители фестиваля узнают о настольных играх Средневековья, о кожаных вещах того времени, о средневековой письменности. Научный сотрудник Псковского музея-заповедника расскажет гостям про то, как на Руси делаются таблички для письменности. Еще одна площадка - мастер-класс по работе с костью.

Все площадки гости смогут посетить бесплатно.

Напомним, что фестиваль «Александрова дорога» состоится 9 августа. Начало мероприятия – в 11:00.