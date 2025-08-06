Сцена / Фестивали

Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве

Фестиваль «Александрова дорога» прошел в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 9 августа. Об этом сообщается в группе национального парка «Себежский» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский» / «ВКонтакте»

Гости фестиваля смогли посетить десятки площадок. Особой популярностью традиционно пользовался требушет или средневековая метательная машина. Участники испытывали свои умения в лучном тире, в руках со спортивным мечом, а также на мастер-классах по кольчуге, по работе с костью и средневековому танцу.

Посетители фестиваля побывали и на выставке вооружения и доспехов, где были представлены мечи, копья и другое оружие Руси и Европы. Все желающие смогли примерить доспехи. Организаторы проводили для гостей настольные игры Средневековья, рассказывали о кожаных вещах того времени, о средневековой письменности и о том, как на Руси делали таблички для письма.

В этом году фестиваль был посвящен учреждению ордена Александра Невского. Он получил название «Александрова дорога. За труды и Отечество». Фестиваль затронул несколько эпох: Александра Невского, Петровскую эпоху, время Великой Отечественной войны.