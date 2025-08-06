Сцена / Фестивали

В Пскове пройдет фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

23 августа Псков станет участником Фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны. Жители и гости Псковской области увидят выступления известной российской певицы Аниты Цой и популярной рэп-группы «ПослеZавтра», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фестиваля.

Участники смогут проявить свои таланты в культурных событиях, проверить себя в спортивных соревнованиях. Фестиваль покажет сплоченность и единство нашего народа, напомнит о богатстве российских традиций и культуры. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главные темы –– гордость за победы страны, благодарность защитникам Родины, помощь им и их семьям.

В Пскове фестиваль пройдет в Финском парке. Программа будет адресована людям самых разных возрастов и интересов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с многонациональным народом страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В этом году фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» пройдет в Центральном, Северо-Западном, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Среди участников наряду с Псковом города Орёл, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Самара, Кемерово, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Рязань, Оренбург и Новосибирск.

Начало программы в 15:00, вход свободный.