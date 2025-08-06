Сцена / Фестивали

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове

Свыше 15 тысяч человек всех возрастов посетили Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» который прошёл в Пскове вчера, 23 августа. Для жителей и гостей города выступили Анита Цой, группа «ПослеZавтра» и яркие региональные коллективы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию»

Масштабный патриотический Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в этом году с 5 августа по 6 сентября. Он охватывает пять федеральных округов России: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный.

«Для меня Фестиваль «Русское лето.ZаРоссию» значит очень многое. Это лето — пусть самый его финал, но все еще возможность выступить на открытой сцене, и ZаРоссию — тема Родины, которая близка моему сердцу. Родина — это место, где живет моя семья, работают мои друзья. Вот из таких простых вещей складывается ощущение Родины без всякого пафоса и громких слов. Я думаю, мы должны быть благодарны за то, что являемся частью такой большой, красивой и удивительной страны. И я не знаю другого такого народа — смелого, сильного, умеющего в нужный момент собраться и пойти защищать свои интересы. Я не первый раз выступаю на Фестивале «Русское лето.ZаРоссию» и была очень рада приехать в Псков. Здесь удивительная энергетика и замечательные открытые люди», - поделилась впечатлениями Анита Цой.