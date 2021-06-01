Дмитрий Месхиев: Я ошибался в отношении спектакля «Пир»

Художественный руководитель - директор Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев поделился своим отношением к недавним премьерам театра и подвел итоги уходящего сезона в эфире программы «Эхо Москвы» в Пскове.
Под конец театрального сезона псковский зритель увидел сразу несколько премьер. По словам Дмитрия Месхиева, это была определенная задумка в календаре театра. Кроме того, с этого года Пушкинский театр приобрел федеральный статус взамен прежнего, регионального, поэтому у коллектива появилось больше финансовых и организационных возможностей для постановки новых спектаклей, отметил он.
Всего в этом сезоне псковичей ожидало 5 сценических открытий - «Дни победы», «Смерть Тарелкина», бэби-спектакль «Путешествия голубя Петра», спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (премьеру не согласовал Роспотребнадзор - ред.) и совместный проект с Александринским театром «Пир».
Также Дмитрий Месхиев отметил, что на работе театра сказываются действующие во время пандемии ограничения: заполняемость зала разрешена на 75%, но зачастую этот показатель держится на уровне 50%. «Но я к этому отношусь философски - раз нельзя, значит, нельзя. Если это предполагает какие-то риски, то пока что действительно лучше не рисковать. Мы это переживем», - резюмировал он.