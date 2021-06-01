Сцена / Из первых уст

Дмитрий Месхиев: Я ошибался в отношении спектакля «Пир»

Художественный руководитель - директор Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев поделился своим отношением к недавним премьерам театра и подвел итоги уходящего сезона в эфире программы «Эхо Москвы» в Пскове.

Под конец театрального сезона псковский зритель увидел сразу несколько премьер. По словам Дмитрия Месхиева, это была определенная задумка в календаре театра. Кроме того, с этого года Пушкинский театр приобрел федеральный статус взамен прежнего, регионального, поэтому у коллектива появилось больше финансовых и организационных возможностей для постановки новых спектаклей, отметил он.

Всего в этом сезоне псковичей ожидало 5 сценических открытий - «Дни победы», «Смерть Тарелкина», бэби-спектакль «Путешествия голубя Петра», спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (премьеру не согласовал Роспотребнадзор - ред.) и совместный проект с Александринским театром «Пир».

Смотрите также Роспотребнадзор не согласовал премьеру спектакля «Постой, паровоз!» в Пскове Говоря о спектакле «Пир», Дмитрий Месхиев назвал его «пробным шаром» двух театров. Во-первых, из-за необычной формы литературного спектакля. Такая форма, в отличие от классической пьесы, позволила с большим удобством соединить в одной постановке корифеев из разных городов. Во-вторых, еще одной особенностью постановки стало то, что текст спектакля полностью базировался на творчестве Пушкина, поскольку оба театра - и Псковский драматический, и Александринский - носят имя поэта, обратил внимание Дмитрий Месхиев.

«Мое впечатление таково: мы сделали то, что мы хотели сделать и получили то, что хотели получить, - классический литературный спектакль совершенно классической формы. Хотя я в душе сопротивлялся этому, потому что мне лично больше нравится современный театр, авангардный и динамичный, непредсказуемый. Но, считаю, что я ошибался в отношении "Пира". Спектакль очень понравился зрителю - нам кричали браво и аплодировали стоя. Это было показательное выступление народных артистов. Они блестяще играли, показывали свое мастерство, и было видно, что им это очень нравится. Я считаю, что это правильный и хороший проект, и надеюсь, что мы его будем периодически играть», - сказал худрук псковского театра.

Смотрите также Пир во время…

Также Дмитрий Месхиев отметил, что на работе театра сказываются действующие во время пандемии ограничения: заполняемость зала разрешена на 75%, но зачастую этот показатель держится на уровне 50%. «Но я к этому отношусь философски - раз нельзя, значит, нельзя. Если это предполагает какие-то риски, то пока что действительно лучше не рисковать. Мы это переживем», - резюмировал он.