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«Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 ноября. Гостем студии стала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям и запретам? Как в существующих реалиях получается приглашать иногородних артистов на наши концертные площадки? Какие концерты, фестивали ждут псковичей в ближайшее время и что ждет псковичей в рамках Фестиваля современного искусства?

Подробнее об этом и многом другом с Елизаветой Барышниковой поговорил ведущий Константин Калиниченко.