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Дмитрий Месхиев: Сцена псковского театра - не место для дешевой антрепризы

Сцена Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина — не место для дешевой антрепризы. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил художественный руководитель учреждения Дмитрий Месхиев.

«Мы не играем на сцене академического театра дешевую антрепризу, я поставил на это запрет. Если кто-то хочет посмотреть, она часто идет в Пскове, ее навалом в Санкт-Петербурге. Я же дешевку в театр пускать не будут, мы и обменные гастроли стараемся делать с интересными театрами, которые показывали бы публике настоящий театр, а не антрепризные посиделки. Я знаю, как они делаются - на коленках. В 80% случаев это дикая халтура, сделанная из ничего, с редкими репетициями, собранными костюмами, плохо играющими звездами. Зачем опускаться до такого уровня? Я не опущусь», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

По его мнению, главная задача театра — это окультуривание населения, а «дешевыми развлекушками» население окультурить не получится. «Но незамысловатые спектакли, на которые зритель может прийти и отвлечься, тоже нужны, особенно когда в городе только один театр, поэтому стараемся делать что-то и на потребу зрителям», - заметил художественный руководитель театра.