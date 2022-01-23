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Зрители поделились впечатлениями о псковском спектакле «Случайный вальс»

18.04.2022 21:11|ПсковКомментариев: 0

Премьера спектакля-концерта «Случайный вальс» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 16 и 17 апреля. Автор идеи и режиссер – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра. 

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Художественный руководитель Псковской драмы продолжает серию музыкальных спектаклей в разных пространствах театра. На сей раз в качестве вокалистов выступают драматические артисты, артисты труппы, а материалом для спектакля стали военные песни разных эпох, но не бравурные марши, а песни, о которых принято говорить, что они «берут за душу», рассказали в театре. 

«Выражаю благодарность коллективу театра за постановку спектакля “Случайный вальс”, – написала в соцсетях псковичка Любовь Никитина. – Лирично. Музыкально. Очень душевно. Актуально».

«Мурашки до сих пор… Даже немного потряхивает… Что же вы сделали… Спасибо за такие эмоции! Нам понравилось! Смело, тепло, глубоко», – оставили комментарии другие зрители.

Возрастная маркировка музыкального спектакля 12+. «Случайный вальс» объединил в одном зале публику разных поколений. «Пригласила бабушку на премьеру музыкального спектакля Дмитрия Месхиева “Случайный вальс”, вдвоем остались под большим впечатлением. В нашей семье есть определенные композиции, которые очень ценны для нас, и сегодня было трогательно услышать их, переглянуться с бабушкой, улыбнуться и все понять без слов», – поделилась псковичка Дарья Дмитриева на своей странице «ВКонтакте».

В спектакле звучат народные песни, песни неизвестных авторов – и положенные на музыку стихи Константина Симонова, Давида Самойлова, Булата Окуджавы. В постановке заняты артисты Псковского театра драмы Георгий Болонев, Максим Плеханов и Ксения Чехова. Им аккомпанируют музыканты: Иван Федоров (фортепиано и гитара), Ярослав Погодин (ударные), Тимур Аллабердин (аккордеон), Игорь Колосов (контрабас).

Музыкальный руководитель спектакля – Елена Обухова, специалист по фольклору, руководитель ансамбля «Веретье» и педагог по вокалу в Псковском театре драмы, лауреат почетной премии Луначарского.

Художник спектакля – Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ. Световая партитура создана приехавшим из Казани Ильшатом Саяховым, который уже известен псковскому зрителю как художник по свету спектакля «Пленные духи». Над видеодизайном работал известный московский видеоартист Михаил Заиканов. Он тоже на псковской сцене не впервые: Заиканов – автор видеооформления спектаклей «Свидетельские показания» и «Невероятные приключения голубя Петра».

Следующие премьерные показы пройдут 23 и 30 апреля, 3, 8, 10 мая. Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте театра.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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