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Псковичам рассказали, будет ли «присутствовать» Михаил Булгаков в новом спектакле

Кого будет больше в новом спектакле «Морфий» – автора произведения Михаила Булгакова или режиссера постановки Антона Федорова, – рассказали артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Овчаренко и Камиль Хардин в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все, что мы делаем, это для зрителей: горожан и приезжих. Безусловно, в спектакле будет присутствовать автор. Будут и "Записки юного врача", и рассказ "Морфий" из этого цикла в полном объеме. Если бы в постановке участвовал сам Михаил Булгаков, имел бы смысл ответить, что зритель придет на автора. Здесь же, в нашем спектакле, будет современный интересный взгляд на материал хорошего режиссера. На мой взгляд, классная история», – оценил Александр Овчаренко.

«Есть ощущение, что некоторые зрители соскучились по классике. Но ты идешь в театр и видишь и автора, и режиссера. Для этого и существуют разные театральные мастера и школы. Ведь интересно видеть, как одно и то же произведение поставили разные люди. Каждый режиссер имеет свой вкус и свое видение», – добавил Камиль Хардин.