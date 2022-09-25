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Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост

Новый художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал в эфире радио «ПЛН FM», что сразу согласился занять предложенный пост.

«Я долго не думал. Когда Сергей (Жаворонок, директор Псковской областной филармонии – ред.) пригласил, я фактически сразу согласился. Мечта любого дирижера – иметь свой коллектив, с которым вырабатываешь свое творческое начало, реализовываешь творческие фантазии», – отметил Алексей Репников.

Сергей Жаворонок, который также был гостем студии, добавил, что до начала поисков нового кандидата на пост главного дирижера они не были знакомы.

«На рассмотрении было сразу несколько потенциальных дирижеров. В ходе общения, личного знакомства, переговоров выбор филармонии пал на Алексея. Плюс, чисто по-человечески, когда мы встретились, у нас сразу наладился диалог, и не только на профессиональные темы», – отметил директор филармонии.

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Ранее сообщалось, что открытие 79-го филармонического сезона состоится 8 октября.