Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 25.09.2022 17:070 «Пусть гусли звучат!» 04.10.2022 15:230 Псковской областной филармонии нужна глобальная реконструкция – директор 04.10.2022 14:230 Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост 25.09.2022 17:070 «Пусть гусли звучат!» 23.09.2022 10:230 Татьяна Толстая на встрече с псковичами: Культура – единственное живое, что есть на этом свете 21.09.2022 18:471 Дмитрий Месхиев объяснил причину ажиотажа на спектакль Константина Богомолова
Сцена / Из первых уст

Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост

04.10.2022 14:23|ПсковКомментариев: 0

Новый художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал в эфире радио «ПЛН FM», что сразу согласился занять предложенный пост.

«Я долго не думал. Когда Сергей (Жаворонок, директор Псковской областной филармонии – ред.) пригласил, я фактически сразу согласился. Мечта любого дирижера – иметь свой коллектив, с которым вырабатываешь свое творческое начало, реализовываешь творческие фантазии», – отметил Алексей Репников. 

Сергей Жаворонок, который также был гостем студии, добавил, что до начала поисков нового кандидата на пост главного дирижера они не были знакомы.

«На рассмотрении было сразу несколько потенциальных дирижеров. В ходе общения, личного знакомства, переговоров выбор филармонии пал на Алексея. Плюс, чисто по-человечески, когда мы встретились, у нас сразу наладился диалог, и не только на профессиональные темы», – отметил директор филармонии. 

Ранее сообщалось, что открытие 79-го филармонического сезона состоится 8 октября. 

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
04.10.2022, 15:230 Псковской областной филармонии нужна глобальная реконструкция – директор 04.10.2022, 14:230 Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост 04.10.2022, 13:260 Псковский театр драмы выступит на фестивалях в Ростове-на-Дону и Петербурге 03.10.2022, 21:400 «До мурашек, до слез»: зрители о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка»
03.10.2022, 19:420 В псковской филармонии прошла репетиция концерта к открытию сезона 03.10.2022, 19:270 Арфы, опера и балет: Алексей Репников рассказал, чем 79-й филармонический сезон удивит псковичей 03.10.2022, 18:400 Штрихи будущей картины появились на одном из домов на Запсковье 03.10.2022, 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…»
03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии 01.10.2022, 14:090 Шедевры мирового балета представят на псковской сцене 30.09.2022, 21:270 Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове
30.09.2022, 18:596 Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2022, 11:350 Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 29.09.2022, 17:050 Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября 29.09.2022, 12:270 Псковичей приглашают на 50-й показ комедии «Соседи»
28.09.2022, 19:200 Объявлены новые даты премьеры спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» 28.09.2022, 11:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь 27.09.2022, 20:090 Двадцать девятый, компактный, Пушкинский 27.09.2022, 09:300 XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове
26.09.2022, 20:040 «Островский 2.0» в стилистике «Яндекс.Дзен» 26.09.2022, 10:430 Спектаклем «Дядя Ваня» завершится Пушкинский театральный фестиваль 25.09.2022, 18:580 Актер Игорь Скляр выступит в Пскове в рамках недели столетия российского джаза 25.09.2022, 17:070 «Пусть гусли звучат!»
24.09.2022, 19:032 Комик-шоу «Достоевский» 23.09.2022, 10:230 Татьяна Толстая на встрече с псковичами: Культура – единственное живое, что есть на этом свете 22.09.2022, 20:290 Встреча с писательницей Татьяной Толстой проходит в Пскове 22.09.2022, 18:530 Квартирник «Бейрут» проходит во дворе Псковского театра драмы
22.09.2022, 17:550 «Беседка»: Андрей Калинин о «Товарище Кислякове». ВИДЕО 22.09.2022, 17:390 Криминальную комедию Островского покажут на Пушкинском фестивале 22.09.2022, 14:210 Быть товарищем Кисляковым 22.09.2022, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с режиссером Александринского театра
21.09.2022, 21:570 Марина Николаева восхитилась творчеством псковской художницы 21.09.2022, 20:220 На псковский театр написали жалобу после появления на его стене граффити 21.09.2022, 18:471 Дмитрий Месхиев объяснил причину ажиотажа на спектакль Константина Богомолова 21.09.2022, 18:150 Режиссер спектакля «Товарищ Кисляков» объяснил изменение финала первоисточника
21.09.2022, 17:581 Режиссёр Александринского театра рассказал, как актерский опыт помогает в постановке спектаклей 21.09.2022, 16:531 Дмитрий Месхиев рассказал, почему не было торжественного открытия Пушкинского фестиваля 21.09.2022, 15:473 Дмитрий Месхиев заявил о снижении интереса к Пушкинскому фестивалю у зрителей 21.09.2022, 15:131 Коммунисты, карета, пулемет
21.09.2022, 14:430 Юбилейный вечер Андрея Евстафьева пройдёт в Доме офицеров 21.09.2022, 14:120 «Беседка»: Дмитрий Месхиев о XXIX Пушкинском театральном фестивале. ВИДЕО 21.09.2022, 13:400 Нельзя наслаивать друг на друга крупные культурные мероприятия в Псковской области – Месхиев 21.09.2022, 13:140 Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль – одно из главных театральных событий года для региона
21.09.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Месхиевым 21.09.2022, 11:370 Опера «Борис Годунов» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.09.2022, 21:090 Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» представили в Пскове. ФОТО 20.09.2022, 17:550 Репетиция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» проходит в Пскове. ФОТО
20.09.2022, 17:530 Псковский театр драмы принял участие в фестивале «Александринский» 20.09.2022, 08:350 XXIX Пушкинский театральный фестиваль стартует в Пскове 19.09.2022, 18:150 Выставка «Круг чтения» откроется в театральной галерее «ЦЕХ» 19.09.2022, 17:440 Квартирник «Бейрут» пройдет в Пскове
19.09.2022, 16:520 Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» покажут бесплатно в Пскове 18.09.2022, 15:320 Музыкальный фестиваль «Русское лето» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.09.2022, 19:391 Это обмен чувствами - солист рок-группы «7Б» о фестивале «Русское лето» 17.09.2022, 18:554 Сергей Галанин: чтобы понять менталитет псковичей, надо вместе выпивать и анекдоты рассказывать
17.09.2022, 16:550 Известная танцовщица Алиса Доценко провела мастер-класс в Пскове 17.09.2022, 16:150 Куда приводит желание «быть для всех хорошим»? 17.09.2022, 15:290 Фестиваль «Русское лето» стартовал в Пскове 17.09.2022, 08:580 Фестиваль «Русское лето» пройдет в Финском парке в Пскове
16.09.2022, 21:002 Кукольный спектакль «Три медведя» в Пскове представит театр из Петербурга 16.09.2022, 19:490 В Пскове пройдет концерт органной музыки 16.09.2022, 17:341 Джазовый ансамбль «Волковтрио» выступит в Пскове 16.09.2022, 13:190 Опубликована программа псковского фестиваля «Русское лето»
15.09.2022, 12:470 Спектакль «Постой, паровоз!» в Пскове перенесли из-за болезни артиста 14.09.2022, 20:400 Участница телешоу проведет танцевальный мастер-класс на фестивале «Русское лето» в Пскове 14.09.2022, 15:450 Псковский театр драмы объявил скидку на спектакль-открытие Пушкинского фестиваля 13.09.2022, 10:000 Сергей Трофимов отметит 55-летие концертом в Пскове
12.09.2022, 16:090 Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» в Пскове. ВИДЕО 12.09.2022, 13:160 Рок-группы «СерьГа» и «7Б» бесплатно выступят в Пскове 12.09.2022, 12:171 Мать дизайнера Артемия Лебедева впервые выступит в Пскове 11.09.2022, 10:420 Гала-концерт «Михайловский бастион» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
10.09.2022, 21:470 Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» состоялся в Пскове. ФОТО 10.09.2022, 15:190 Концерт «Многонациональное разноцветье» прошел в Зеленом театре Пскова. ФОТО 09.09.2022, 19:530 Почти 250 тысяч зрителей посетили проекты псковской Театрально-концертной дирекции летом 09.09.2022, 12:570 Пушкинский театральный фестиваль откроется спектаклем Александринского театра «Товарищ Кисляков»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru