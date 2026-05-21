 
Культура

Вышел новый трейлер «Холопа 3»

Вышел новый трейлер популярной франшизы «Холоп 3» режиссера Клима Шипенко. В третьей части Павел Прилучный и Кристина Асмус сыграли избалованных супругов, попавших на перевоспитание к герою Милоша Биковича. 

Кадр из фильма «Холоп 3»

По сюжету, Гриша (Милош Бикович) со своей командой продолжает успешно перевоспитывать мажоров по всему миру, искореняя «капризы и вседозволенность» своих клиентов. Новый вызов им преподносят Милана и Елисей — дети состоятельных бизнесменов Лены и Бориса Вяземских. Инфантильные родители оказались на грани развода, из-за чего страдают все их близкие. Теперь будущее семьи зависит от того, выдержат ли они испытания эпохи Петра I, где Лене и Борису предстоит хорошенько задуматься над своим поведением.

Новыми звездами франшизы также стали Анна Чиповская, исполнившая роль коллеги и возлюбленной Гриши, Виталия Корниенко (Милана), Ирина Безрукова. К уже знакомым для зрителей героям вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие актеры.

Съемки фильма прошли в Москве и в Турции. В прокат «Холоп 3» выйдет 11 июня.

Напомним, первые части «Холопа» стали одними из самых кассовых и снимались в Псковской области.

