Объявлены сроки проведения международного кинофестиваля в Пскове

Стартовал прием заявок на конкурс короткометражных фильмов в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет с 23 по 26 июля в Пскове, сообщили организаторы кинофестиваля.

За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, обсуждение фильмов и творческие встречи с актерами и режиссерами.

Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, фестиваль приготовил круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».

В центре внимания будет международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценит авторитетное профессиональное жюри. А обладателя Гран-При фестиваля определят сами зрители – по традиции победитель будет назван по результатам зрительского голосования. Также уже стартовал прием заявок на конкурс короткометражных фильмов, который продлится до 15 июня.

Фестиваль организован при поддержке правительства Псковской области. Все мероприятия «Западных ворот» (кроме церемоний открытия и закрытия фестиваля) бесплатные.