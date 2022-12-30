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Названы даты проведения эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове в 2023 году

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня 2023 года. Об этом сообщила директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Виноград" пройдет с 17 по 25 июня, сроки утверждены, бюджет также утвердился в объемах проведенного первого фестиваля. С помощью комитета по туризму и Минэкономразвития мы выиграли субсидию на его проведение, также привлекут средства регионального бюджета и внебюджетных источников. Ждем заявок от предпринимателей и фермеров на участие в нем», – отметила Татьяна Мартынова.

«С 17 по 25 июня берите отпуск», – посоветовал руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.