Новые песни петь невозможно, особенно из репертуара Бузовой – Александр Либ

Репертуар предстоящего концерта «Старая афиша» в БКЗ Псковской областной филармонии оценил заслуженный артист России Александр Либ в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Александр Либ перечислил кинофильмы, песни которых прозвучат на концерте: «Верные друзья», «Любовь и голуби», «Простая история» и другие.
«Будет исполняться песня Эдит Пиаф. Мне предлагали исполнить что-то на французском, а я с рязанским акцентом не хочу петь, не смогу передать всю мелодику языка», – уточнил заслуженный артист.
Напомним, заслуженный артист России Александр Либ начинал свой творческий путь солистом-вокалистом ВИА «Говорящие гитары», «Чудное мгновенье», «Каскад». Творческая судьба Александра Либа неразрывно связана с ансамблем «Гусляры» областной филармонии. Более 30 лет Александр Либ являлся художественным руководителем легендарного ансамбля русской музыки «Псков».