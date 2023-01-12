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Новые песни петь невозможно, особенно из репертуара Бузовой – Александр Либ

Репертуар предстоящего концерта «Старая афиша» в БКЗ Псковской областной филармонии оценил заслуженный артист России Александр Либ в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне нравится программа. У меня есть один хороший романсик в баритональной позиции. Все привязано к произведениям советских композиторов. Старые песни из советских фильмов, даже если выйдешь на улицу и будешь петь, – их подхватят. Новые песни петь невозможно, особенно из репертуара Бузовой. Голос можно показать именно на тех вещах, на старых песнях, там есть вокальная линия. Рэп никому не нужен на конкурсах, если только на специфических. Талант на прослушиваниях определяется именно на старых песнях», – отметил гость студи.

Александр Либ перечислил кинофильмы, песни которых прозвучат на концерте: «Верные друзья», «Любовь и голуби», «Простая история» и другие.

«Будет исполняться песня Эдит Пиаф. Мне предлагали исполнить что-то на французском, а я с рязанским акцентом не хочу петь, не смогу передать всю мелодику языка», – уточнил заслуженный артист.

Напомним, заслуженный артист России Александр Либ начинал свой творческий путь солистом-вокалистом ВИА «Говорящие гитары», «Чудное мгновенье», «Каскад». Творческая судьба Александра Либа неразрывно связана с ансамблем «Гусляры» областной филармонии. Более 30 лет Александр Либ являлся художественным руководителем легендарного ансамбля русской музыки «Псков».