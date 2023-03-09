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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» об актерской профессии и «Золотой маске»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и артист театра Сергей Скобелев.

Ведущая Дина Дабришюте узнает у них, с чего начинается современный театр, какие клички дают друг другу актеры, где заканчивается сценический образ и начинается живой человек. Также гости студии расскажут, чем Псковский драмтеатр готов удивлять своего зрителя этой весной.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.