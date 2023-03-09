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Нарисовать портрет псковского зрителя для нейросети будет трудной задачей – арт-директор драмтеатра

Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) попытался составить портрет псковского зрителя.

«Я могу точно сказать про псковского зрителя, что он очень разный. Нет, какой-то физиономии. Если бы нейросеть решила его нарисовать, думаю, она бы затруднилась. Есть сегменты. Например, продвинутый зритель, который может сказать: "Что это вы такое простое отчебучили, как вам не стыдно". Есть те, кто имеют сознательный эстетический идеал, ему нужен спектакль с хорошим концом, чтобы получить заряд бодрости. Кто-то говорит про классический театр», – отметил гость студии.

Андрей Пронин сказал, что театр - дело молодых. «Приятно видеть молодёжь в театре. Ведь в нём есть озорство, риск, адреналин. Молодого человека легче увлечь искусством, пожилому человеку многое кажется уже несерьезным, смешным», – добавил арт-директор.

Гость студии пояснил, что «Пушкинская карта» стимулировала молодых людей к частым походам в театр. Кроме того, в Псковском драмтеатре ввели постоянную скидку для пенсионеров на билеты в 20%.

«Да, безусловно, влияние времени существует. У молодёжи, например, изменилась скорость восприятия информации: "Давайте побыстрее, поактивнее!" Медленно уже нельзя говорить, и чтобы музычка была погромче. Но всё же в театр ходят не все, случайных людей нет», – уточнил артист театра Сергей Скобелев.