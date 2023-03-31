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Петербургские театры просятся на гастроли в Псков – Дмитрий Месхиев

Санкт-Петербургские театры предлагают обменные гастроли Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения искусства Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Петербургские театры предлагают нам обменные гастроли. Отмечу, что не мы к ним просимся. Мне пишут, например, Театр музыкальной комедии пишет письмо: "Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, а нельзя ли к вам приехать? А вы к нам, в Петербург". Они понимают, что все билеты на псковский театр драмы продадут, про который ещё 6-7 лет назад никто ничего не знал», – отметил гость студии.

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).