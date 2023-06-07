Каким образом стоит знакомить людей с творчеством в XXI веке, рассказала поэтесса Анна Егоян

Социальные сети являются основным инструментом продвижения творчества в современном обществе. Об этом поэтесса Анна Егоян рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К социальным сетям все какое-то время относились как к чему-то очень плохому. Что нужно меньше сидеть в Интернете. Но мы немножко, наверное, разбили этот стереотип, потому что многие узнали, например, меня через социальные сети. Если бы не было вот этих видеороликов, которые я выкладывала, не было бы живых концертов. Поэтому это такая классная площадка, где люди могут узнавать новых поэтов, новых чтецов, приходить на вечера, узнавать о каких-то концертах, приезжать в их города. И многие знакомятся через социальные сети с поэтами, со стихами поэтов-классиков. Живые встречи не могли бы быть без социальных сетей», - отметила Анна Егоян.