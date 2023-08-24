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Российские артисты вбивают себе в голову амбиции стать солистами - скрипач Даниил Коган

Российские артисты вбивают себе в голову амбиции стать солистами, для них стать звездой важнее, чем заниматься музыкой. Об этом лауреат международных конкурсов, лауреат III премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка) рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Моя головная боль и моя больная тема в том, что я несколько лет учился Европе, и я вижу разницу в психологическом подходе к нашей профессии. И мне гораздо больше нравится, как психологически подходят к нашей профессии там. Во-первых, у нас люди сразу вбивают себе в голову амбиции стать солистами. Для них преуспеть, стать звездой, во многом важнее, чем заниматься музыкой», – рассказал Даниил Коган.

Он отметил, что в России игра в ансамблях чаще всего считается рудиментарной, в Европе она обязательна. По мнению артиста, это дает свободу от обязательности самых высокий достижений и болезненных амбиций, а также помогает получать удовольствие от музыки.

«В Европе даже самые известные молодые музыканты, которые играют в лучших оркестрах, проходят весь музыкальный путь, причем с удовольствием. Они с большим энтузиазмом и с гордостью играют в проектных оркестрах, которые устраивают консерватории. Играют очень много камерной музыки», – добавил Даниил Коган.

Предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo, где выступит Даниил Коган, пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.