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Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки

После смены художественного руководителя Великолукский драматический театр начал делать интересные постановки. Такое мнение кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Великолукский театр начал делать интересные вещи. До появления Ани Потаповой Великолукский театр, мягко говоря, не очень правильно было бы привозить к нам сюда, у нас публика привыкла к другому уровню на сцене», - сказал Дмитрий Месхиев.

Отметим, Анна Потапова стала художественным руководителем Великолукского драматического театра с сентября 2021 года.

«Она интересный режиссер, хороший режиссер», - добавил гость студии.

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Как сообщается на сайте Великолукского драматического театра, Анна Потапова окончила РАТИ-ГИТИС (Москва), мастерская М. А. Захарова (2000-2005). Выпускала спектакли в театрах Рязани, Магадана, Баку, Абакана, Новокузнецка, Пскова, Коми-Пермяцкого национального округа.

Анна Потапова известна ценителям театрального искусства по работам в столичных театрах: МХТ имени Чехова, Московском театре на Таганке, Московском ТЮЗе, Петербургском ТЮЗе, театрах «ДОК» и «Практика». Участница театральных лабораторий и фестивалей, как режиссер работает в разных жанрах. В 2019 году спектакль Анны Потаповой «Касатка» по пьесе Алексея Толстого вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России 2020 (Лысьвенский театр драмы имени А. Савина, Лысьева, Пермский край).