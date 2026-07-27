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Более 9200 человек посетили псковский кинофестиваль «Западные ворота-2026»

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Более 9200 человек посетили кинофестиваль «Западные ворота», который прошел в Пскове в конце минувшей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

26 июля в Пскове торжественно завершился VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Церемония закрытия состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Ведущими церемонии выступили актриса Ольга Будина и актер Андрей Ургант. 

«На одном дыхании пролетели все четыре фестивальных дня. Они были очень насыщенными, очень эмоциональными, яркими, полными впечатлений. Было много встреч, новых знакомств и открытий. Мы очень рады и гордимся тем, что уже в седьмой раз наш древний Псков встречает на своих площадках такое масштабное и значимое культурное событие не только для нашего региона, но и для нашей страны. Стало доброй традицией, что в рамках кинофестиваля “Западные ворота” мы уже пятый год проводим конкурс “КиноСТАРТ”. Это замечательная инициатива, которая помогает поддерживать начинающих кинематографистов, открывать новые имена и поддерживать свежие идеи», – отметила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

 

В программу международного конкурса МКФ «Западные ворота» вошли шесть новых фильмов из России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Абхазии. Фильмы оценивало профессиональное жюри. Однако судьбу Гран-при фестиваля по традиции определили зрители путем голосования через анкеты. На торжественной церемонии закрытия в зале Псковской филармонии генеральный директор фестиваля Эдуард Пичугин подчеркнул: «Хочется поблагодарить нашего зрителя – самого активного участника фестиваля. Поскольку он, по традиции, тоже вместе с жюри работает и дает свою оценку».

Напомним, главный приз фестиваля зрители отдали таджикскому фильму «Рыба на крючке» режиссера Мухиддина Музафара.

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