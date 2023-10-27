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Много лет и не безуспешно борюсь с человеком настроения внутри себя — Дмитрий Месхиев

«Не белым и не пушистым» назвал себя художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я совсем не белый и уж точно не пушистый. Я седой, но не белый. Человек достаточно темпераментный и достаточно прямой, поэтому не смог быть чиновником. Если надо что-то делать, я хочу делать быстро и прямо. Много лет и не безуспешно борюсь с человеком настроения внутри себя», - объяснил он.

Учитывая свой накопленный опыт по руководству разными объектами и отраслями культуры, Дмитрий Месхиев старается анализировать свой пройденный путь. «Стараюсь анализировать и не хвалю себя, какой я прекрасный, а стараюсь насколько возможно оценивать свои ошибки и путь. За последнее количество лет я изменился, наверное, даже в лучшую сторону», - заверил он.

По словам Дмитрия Месхиева, стрессовые ситуации в театре - это неотъемлемая часть работы.

«В творчестве с этим не надо бороться. Нельзя людей оскорблять и унижать. Нельзя относиться к артистам как к какому-то сору или людям, которые должны исполнять волю режиссера. Но эмоции никто не отменяет. Без них не будет эмоционального творчества на сцене или на экране. Во мне живет два человека: администратор, там нужно стараться быть неэмоциональным, но эмоцию нельзя забывать, если ты режиссер», - заключил он.