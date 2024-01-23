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Дмитрий Месхиев: Острые спектакли должны быть

Чтобы молодежь ходила в театр, нужно ставить острые спектакли. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пока никаких ситуаций с цензурой, за исключением писем каких-то недовольных женщин, которые приводят малолетних детей на спектакли 18+, хотя это их ответственность. У нас есть очень острые спектакли - "Ревизор", "Смерть Тарелкина". Нам никто это пока не закрывает, не заставляют снимать острые спектакли. Острые спектакли должны быть. Если мы хотим, чтобы молодежь ходила в театр и увлекалась современной культурой, то мы должны делать острые вещи», – отметил он.

По мнению Дмитрия Месхиева, в театре многое зависит от трактовок.

«Надеюсь, что никаких указаний снимать пьесы Гоголя или Салтыкова-Щедрина не будет. Очень многое зависит от трактовки. Можно "Капитанскую дочку" поставить как чрезвычайно острый спектакль, а можно ее поставить как водевиль. Вопросы трактовки - очень серьезные моменты. Современный мировой театр - это театр трактовок, а не театр манифестов. Если будет запрещение на трактовки, то вот это плохо», – заключил он.