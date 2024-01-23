Дмитрий Месхиев: Острые спектакли должны быть

Чтобы молодежь ходила в театр, нужно ставить острые спектакли. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Дмитрия Месхиева, в театре многое зависит от трактовок.
«Надеюсь, что никаких указаний снимать пьесы Гоголя или Салтыкова-Щедрина не будет. Очень многое зависит от трактовки. Можно "Капитанскую дочку" поставить как чрезвычайно острый спектакль, а можно ее поставить как водевиль. Вопросы трактовки - очень серьезные моменты. Современный мировой театр - это театр трактовок, а не театр манифестов. Если будет запрещение на трактовки, то вот это плохо», – заключил он.