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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах и лице княгини Ольги. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 января. Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним театральные итоги 2023 года, грядущие премьеры и в целом планы Псковского драмтеатра на этот год. Также Дмитрий Месхиев рассказал, что его привело вчера на сессию регионального парламента и чем ему не понравилось лицо княгини Ольги.