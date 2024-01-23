Член жюри «Золотой маски» рекомендовал подписчикам приехать в Псков на спектакль «Лягушки»

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина - это произведение театрального искусства, его стоит посмотреть, считает член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», актер Андрей Мерзликин. Такое мнение он высказал после просмотра спектакля в Пскове.
Фото здесь и далее: Андрей Мерзликин / «ВКонтакте»
Псковский театр драмы – первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая. Это первая постановка романа в мире, отметил Андрей Мерзликин.
Напомним, спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.