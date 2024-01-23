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Член жюри «Золотой маски» рекомендовал подписчикам приехать в Псков на спектакль «Лягушки»

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина - это произведение театрального искусства, его стоит посмотреть, считает член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», актер Андрей Мерзликин. Такое мнение он высказал после просмотра спектакля в Пскове.

Фото здесь и далее: Андрей Мерзликин / «ВКонтакте»

«В Пскове в качестве члена жюри национальной премии "Золотая Маска" посетил театр имени Пушкина, где гостеприимно встретил худрук Дмитрий Месхиев. Показывали спектакль "Лягушки". Скажу вами просто, если у вас есть пара дней и вы легки на подъем, берите самолет (поезд), через час вы в центре исторического города! Днём экскурсии в Псковский кремль (обязательно), а вечером поход в театр имени Пушкина. Там все постановки заслуживают внимания, но "Лягушки" - произведение театрального искусства», - написал Андрей Мерзликин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский театр драмы – первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая. Это первая постановка романа в мире, отметил Андрей Мерзликин.

Напомним, спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.