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О растущей популярности джаза в Псковской области рассказали музыканты

Джаз – это интеллектуальная музыка, требующая определенной наслушанности и знаний. Такое мнение высказал басист Эстрадно-джазового оркестра Псковской области Сергей Поторочин в эфире передачи «Квартирник» на ПЛН FM (102,6 FM).

Не так давно в Псковской области был создан эстрадно-джазовый оркестр. В него вошли музыканты из разных групп и коллективов, включая Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и военный оркестр.

География исполнителей также обширна. К примеру, Илья Гаврюсев (первый саксофон, саксофон-альт) родился и вырос в небольшой деревне на Камчатке, где из развлечений была спортивная секция и музыкальная школа. Илья выбрал музыку.

«Решил в Москву поступать в военно-музыкальное училище. Прекрасное место. Готовят хороших спецов. Оттуда поступил в институт, а потом приехал в Псков», – поделился историей своего становления как музыканта Илья Гаврюсев.

Клавишница оркестра Дарина Дудина приехала поступать в псковское музыкальное училище из поселка Дедовичи.

Растущую популярность джазовой музыки артисты связывают с тем, что у населения появляется запрос на что-то новое, что они до этого не слышали. И джаз в этом плане отвечает таким потребностям.

«Симфонический оркестр подразумевает классическую музыку или саундтреки различные. У нас, я считаю, музыка ближе к народу», – заявил Илья Гаврюсев, отвечая на вопрос о разнице джазовой и оркестровой музыки.

«Джаз – это интеллектуальная музыка. Нужно многое знать, чтобы играть и слушать джаз. Наслушанность должна быть. Популярные джаз-исполнители являются большими экспертами и слушали много разной музыки. Существуют джазовые стандарты, зная которые, ты везде найдешь себе родную душу», – поделился мнением басист эстрадно-джазового оркестра Сергей Поторочин.

В настоящий момент оркестр не задумывался над названием, но в качестве своей «фишки» единогласно гости студии выделяют красные носки, так как один из музыкантов однажды пришел в них на репетицию, и эта особенность закрепилась в коллективе.

Напомним, что первый концерт Эстрадно-джазового оркестра Псковской области состоится 8 декабря в большом концертном зале областной филармонии. Художественным руководителем и главным дирижером коллектива стал Евгений Баранчиков. Инициатором проекта выступила Театрально-концертная дирекция Псковской области.