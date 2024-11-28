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Режиссер Курского театра кукол рассказал об особенностях их постановок

Актер, режиссер-постановщик Курского театра кукол Игорь Семеновский поделился некоторыми особенностями, которыми наделяются спектакли, которые ставит их театр, в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«У наших спектаклей есть некоторый возрастной ценз. Сейчас так принято делать: 3+, 0+. Наши спектакли - 0+. Истории достаточно известные. Знаю, что у вас их тоже раньше когда-то ставили, но мы привезли свою версию постановки. Те, кто помнит псковскую, могут сравнить. На самом деле во все спектакли, которые мы делаем, мы стараемся включать некоторый юмор для взрослых, свои подтексты, которые будут интересны не только детям. Я надеюсь, что и взрослым тоже будет интересно», - подчеркнул режиссер.

Напомним, что Курский театр кукол покажет два спектакля на сцене Псковского театра кукол 6 декабря