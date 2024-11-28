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Артистка псковского театра кукол: Всегда очень интересно смотреть, как работают коллеги

Смотреть за тем, как работают коллеги по театральному цеху, всегда интересно и познавательно, считает артистка Псковского театра кукол Юлия Зубрилина. Об этом она рассказала в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

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«Это уже четвёртый приезд по программе "Большие гастроли", и всегда очень интересно смотреть, как работают твои коллеги, которые совершенно по-другому или, наоборот, также работают на сцене: как они взаимодействуют со зрителем, с другим зрителем, непривычным для них? Это очень важно. Это работает и когда мы ездим в другие города по обменным гастролям или по программе "Большие гастроли"», - отметила Юлия Зубрилина.

Она пояснила, что их труппа во время выездных гастролей также наблюдает за реакциями зрителей.

«Мы всегда очень большое внимание уделяем зрителям: насколько разные дети, насколько разные взрослые. Они воспринимают по-другому, другая подача, другая энергия, где-то более эмоционально, где-то более спокойно, где-то очень воспитанные зрители, где-то, наоборот, очень шумные. И ты думаешь: вот бы наши зрители сейчас не подвели, лишь бы хорошо смотрели, лишь бы только они понравились приезжим гостям, потому что мы как артисты воспитывающие, в том числе, детскую публику, для нас это тоже очень важно, чтобы они в полной мере приняли гостей города», - дополнила артистка.