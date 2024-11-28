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Четыре музыканта из детской филармонии играют в симфоническом оркестре — Александр Боярков

Четыре музыканта из детской филармонии играют в симфоническом оркестре Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции по итогам года работы Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По его словам, сейчас в оркестре большое количество вакансий, но кадровая проблема решается. «Происходит интересная вещь. Один из способов решения кадрового вопроса — привлечение молодежи», - сказал Александр Боярков.

Особенно помогает в этом вопросе проект «Детская филармония», когда на базе областной филармонии учатся юные музыканты из Пскова и районов. «Ребята, которые участвуют в детской филармонии, потом идут учиться в колледж, и там быстро растут до того уровня, когда мы можем их взять в симфонический оркестр», - сообщил он.