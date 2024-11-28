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Площадкой для традиционного концерта «На страже мира» в 2025 году станут Великие Луки

Площадкой для концерта «На страже мира» в 2025 году станут Великие Луки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции по итогам года работы Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По его словам, фестиваль традиционно приурочен ко Дню России и пройдет в июне.

«Кроме того, мы планируем в Великих Луках и сессию "Детских филармоний". Она пройдет в марте. По итогу состоится концерт в ДК Ленинского комсомола. В этом году акцент решили сделать на южную столицу», - отметил Александр Боярков.