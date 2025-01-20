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Сергей Попков: Я проникся Пушкиным, разгребая бурелом в Михайловском

Великий поэт Александр Пушкин стал вдохновителем в жизни актера Псковского драматического театра Сергея Попкова. Какое влияние оказала на него работа с произведениями писателя, заслуженный артист России рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём».

«Моя первая встреча с Пушкиным произошла еще в студенческие годы, — вспоминает Сергей Попков. — Это была дипломная работа по шестой главе "Евгения Онегина". Тогда наше знакомство было скорее поверхностным, хотя педагог у меня был замечательный — Рая Быстрякова, заслуженная артистка ТЮЗа».

Однако настоящее погружение в мир великого поэта началось уже после переезда актера в Псков в 1988 году. В тот год природа преподнесла неожиданный сюрприз: сильная буря повредила многие реликтовые деревья в Пушкинских Горах. По просьбе Семена Гейченко, на тот момент директора музея-заповедника, группа молодых актеров, среди которых был и Сергей Попков, отправилась на помощь.

«Нас встретили, угостили чаем, а потом Гейченко начал рассказывать нам о Пушкине, — делится актер. — И вот моё первое посещение было Пушкинских Гор, и мы в Михайловском разгребали эти буреломы, завалы, пилили, таскали. И как-то это на меня подействовало, проникся».

Дальнейшее изучение наследия поэта продолжилось благодаря участию Сергея Попкова в театральных постановках.

«На открытии первого пушкинского фестиваля мне доверили роль Олега в спектакле "Цыган", — рассказывает он. — И мне тогда пришлось очень плотно заняться изучением Пушкина: и материала, и биографии. И я постепенно стал понимать, насколько это гениально».