Сергей Попков: Ключ к исполнению Пушкина — в триединстве мысли, чувства и звука

Ключ к успешному исполнению произведений Александра Пушкина и других поэтов заключается в триединстве мысли, чувства и звука. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём» рассказал заслуженный артист России, актер Псковского драмтеатра Сергей Попков.
Он отметил, что настоящая магия исполнения возникает, когда объединяются три этих элемента. «Ключ к исполнению Александра Пушкина и любого поэта заключается в триединстве: мысль, твое отношение к мысли, чувство, энергетика твоя и волшебный звук, когда триединство это сливается в одно, ты становишься свободным», — заключил актер.