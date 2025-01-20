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Сергей Попков: Ключ к исполнению Пушкина — в триединстве мысли, чувства и звука

Ключ к успешному исполнению произведений Александра Пушкина и других поэтов заключается в триединстве мысли, чувства и звука. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём» рассказал заслуженный артист России, актер Псковского драмтеатра Сергей Попков.

«У Александра Пушкина есть стихотворение "Телега жизни". Вспоминая строки из второй главы "Евгения Онегина": "Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум", я осознаю, насколько это важно для любого исполнителя», — говорит Сергей Попков.

Он отметил, что настоящая магия исполнения возникает, когда объединяются три этих элемента. «Ключ к исполнению Александра Пушкина и любого поэта заключается в триединстве: мысль, твое отношение к мысли, чувство, энергетика твоя и волшебный звук, когда триединство это сливается в одно, ты становишься свободным», — заключил актер.